Tanti auguri Kaspar Capparoni

Attore per il cinema e la televisione, cantante per gioco e non solo, naufrago a L'Isola dei famosi,- all'anagrafe Gaspare - è nato l'1 agosto 1964 a Roma e. Dopo l'esordio a teatro a 18 anni con Giuseppe Patroni Griffi, Kappa lavora per il grande schermo, sotto la regia di Dario Argento, Dino Risi, Alberto Bevilacqua e Carlo Vanzina.Negli anni Duemila, grazie alle apparizioni in numerose serie televisive, diventa un volto famoso per il pubblico italiano: da Ricominciare a Incantesimo, da Elisa di Rivombrosa a Capri, fino al ruolo che più di altri gli ha fatto raggiungere il successo,. Nel 2017 a Verissimo l'attore ha parlato della sua grande passione per gli animali e ha raccontato perché fu scelto dopo il provino per quella parte.