Tanti auguri ad Arisa

, nome d'arte di Rosalba Pippa,. La cantante, nata a Genova il 20 agosto 1982, si è aggiudicata la vittoria alper due volte: nel 2009 come esordiente con il brano Sincerità, e nel 2014 nella categoria Campioni con Controvento.Non solo cantante, Arisa dal 2010 ha iniziato a recitare per il cinema e per la televisione, partecipando anche a numerosi programmi come ospite e come giudice, e facendo anche esperienza di doppiaggio per alcuni film.In occasione del suo compleanno, la rivediamo in un'intervista nello studio dinella quale racconta a Silvia Toffanin gli esordi e la sua carriera.