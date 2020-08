Tanti auguri a Sergio Castellitto

, nato a Roma il 18 agosto 1953,. L'attore, regista e sceneggiatore si iscrive all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico, senza però terminarla.Il debutto sul grande schermo è del 1981 con il film Tre fratelli diretto da Francesco Rosi. Nel corso della sua carriera, lavora a circa sessanta pellicole, tra le quali ricordiamo L'ultimo bacio, L'uomo delle stelle, L'ora di religione e Caterina va in città.Nel maggio del 2019, Sergio Castellitto è stato ospite per la prima volta nello studio di Verissimo, dove ha parlato della sua carriera, della vita privata e del rapporto con la moglie,, con la quale è sposato da 32 anni e ha avuto quattro figli. Una coppia inseparabile anche a livello professionale con numerose collaborazioni e successi reciproci.Nel 2004, Sergio Castellitto recita e dirige, adattamento del romanzo scritto da Margaret Mazzantini. Il film vince 4 Nastri d’Argento e Castellitto evincono il David di Donatello come migliori attori.