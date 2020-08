Tanti auguri a Madonna, la Regina del Pop

Condividi

Il 16 agosto compie 62 anni la Regina del Pop Madonna, all'anagrafe Madonna Louise Veronica Ciccone. La Regina si è conquistata la corona con oltre 345 milioni di dischi certificati, più di ogni altra artista femminile di sempre e dietro solo a The Beatles, Elvis Presley e Michael Jackson nella classifica di tutti i tempi.



Nata a Bay City nel 1958, con il papà di origini italiane, si trasferisce a New York a vent'anni e dopo alcuni anni molto difficili, riesce finalmente a farsi notare da un produttore famoso e nel 1984 pubblica il suo secondo album, Like A Vergin, che è solo il primo di una lunga serie di successi commerciali. Sono in tutto 14 gli album pubblicati finora dalla cantautrice, che le hanno permesso di consacrare la sua carriera professionale, vincendo tra le altre cose 7 Grammy Awards. Madonna è anche una produttrice discografica e cinematografica, e come attrice ha recitato in oltre venti film, lavorando anche con Woody Allen e Spike Lee e vincendo, nel 1996, il Golden Globe per la sua interpretazione in Evita. Per i suoi 62 anni, Madonna ha condiviso su Instagram un video scherzoso in cui riceve una telefonata dal suo cane Coco.