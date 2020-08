Tanti auguri a Gerry Scotti, il conduttore dei record

Condividi

Gerry Scotti, all'anagrafe Virginio, compie 64 anni il 7 agosto. Sono i compagni di classe a chiamarlo Gerry, un po' per gioco e un po' per prenderlo in giro, e il soprannome gli rimane addosso anche quando inizia le prime esperienze come deejay radiofonico. Nel 1982, a 26 anni, Gerry inizia a lavorare per Radio Deejay e due anni più tardi fa il suo esordio in televisione a Deejay Television, programma ideato da Claudio Cecchetto.



Da quel momento la sua carriera è in ascesa: inizia a condurre programmi televisivi di tutti i tipi, dai quiz televisivi, ai varietà, ai talent show, e a recitare in serie televisive e film. In quasi quarant'anni di carriera, Gerry ha già presentato oltre 700 prime serate e oltre 8mila puntate di programmi sulle reti Mediaset: da Festivalbar a La sai l'ultima?, da Buona Domenica a Striscia la notizia, da Passaparola a Chi vuol essere milionario? fino a La corrida, Italia's Got Talent, Caduta LIbera e tanti altri ancora.



Non solo: come attore ha lavorato a una quindicina tra film e serie tv, come doppiatore ha prestato la sua voce per Toy Story 3 e Qua la zampa!, e come cantante ha pubblicato una decina di brani alla fine degli anni Ottanta. Un professionista poliedrico che fa divertire il pubblico e riesce a creare un legame profondo con gli spettatori: qualità che negli anni hanno accostato la sua figura a quella di un altro grande conduttore televisivo, Mike Bongiorno.