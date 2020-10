Oltre a Vittoria Puccini, anche l'attore, 49 anni, che ha raccontato di recente a la sua vita al tempo del coronavirus da neo papà del suo quarto figlio, Alberto, ha voluto diffondere su Instagram: "Non siamo tempo libero, siamo lavoro e molto di più. Non condividiamo le decisioni prese su cinema e teatri, e non da oggi. Come intendete sostenere i lavoratori? Perché non ci ascoltate, rispondendo alla nostra richiesta di un incontro?", recita il messaggio di Unita, condiviso dall’attore., a corredo del post, ha aggiunto una frase evocativa del direttore d’orchestra Claudio Abbado: “La cultura è un bene comune primario come l'acqua; i teatri, le biblioteche e i cinema sono come tanti acquedotti".Si aggiungono al coro anche molti altri personaggi italiani dello spettacolo, tra i qualiProprio quest'ultima, attrice e imitratrice, 44 anni, sorella di Sabina e Corrado Guzzanti, ha scritto su Instagram: "Il vostro intrattenimento è il nostro lavoro".Le richieste dell’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, nata a giugno di quest’anno, vengono dopo gli appelli di Cultura Italiae e di Agis e, come si legge nel messaggio condiviso da tanti artisti italiani del settore, sono molto chiare: "1) Tenere aperte le sale con gli orari degli spettacoli anticipati a prima del coprifuoco. 2) Introdurre i protocolli di sicurezza per il teatro (su modello del protocollo audiovisivo) per artisti, tecnici e maestranze. 3) Far rispettare il comma 5 dell’art.19 del CCNL della Prosa, in caso di sospensione della produttività. 4) Creare ammortizzatori sociali continuativi per colleghe e colleghi in difficoltà fino al termine dell’emergenza".