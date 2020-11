Stefano Accorsi: "5 anni con Bianca sono volati"

Condividi

"Si vede poco ma si sente tanto. A Venezia emozionati il 24 novembre di 5 anni fa. Il giorno del nostro matrimonio. 5 anni che sono passati in un soffio. (Almeno per me). Buon anniversario my love": così Stefano Accorsi, con due foto inedite e informali della giornata, festeggia su Instagram il quinto anniversario di matrimonio con Bianca Vitali.



Sposati dal 2015, Stefano Accorsi e Bianca Vitali formano una moderna famiglia allargata: l'attore prima di conoscere Bianca era già padre di due figli, Orlando, 13, e Athena, 10, avuti dall'ex fidanzata Laetitia Casta, con cui Accorsi ha avuto una relazione decennale, senza mai sposarsi. Con Bianca Stefano è diventato papà altre due volte: prima di Lorenzo, 3 anni, poi di Alberto, 3 mesi.



Sul diventare padre all'alba dei 50 anni, che compie a marzo, l'attore ospite a Verissimo ha confessato: "Ogni volta è un'emozione meravigliosa, sorprendente. Ormai posso cambiare un pannolino bendato. Diciamo che oggi mi stanco più di una volta, ma ho imparato a dosare le energie". Guarda la sua ultima intervista nel video sotto.