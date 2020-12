Stash, prima foto social con la figlia Grace

Dopo aver raccontato a Verissimo le sensazioni da neo papà, Stash ha condiviso con i fan il primo scatto social che lo ritrae con la figlia Grace , nata dalla relazione con la compagna Giulia. "Spero di essere sempre la tua certezza... come sei tu per me", scrive su Instagram accanto alla fotografia che lo ritrae mentre abbraccia con cura la nuova arrivata in famiglia."È un'emozione nuova, sarà una frase fatta ma è proprio vero: finché non lo provi non te ne rendi conto - ha recentemente raccontato nel salotto di Silvia Toffanin - Non ho pianto ancora, ma ho riso tantissimo. Ho fatto un po' da giullare nella fase più tosta, quella che voi donne vivete in maniera più fisica, cercavo di tranquillizzare un po' Giulia"."Sono in un vortice di emozioni che non riesco neanche a spiegare", raccontava invece Giulia, in collegamento con lo studio, "durante la gravidanza provi a immaginare come sarà, e invece è completamente diverso".