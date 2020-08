Stash, nuova serenata in barca al pancione di Giulia

VACANZE Michelle Hunziker e Serena Autieri: reunion tra amiche

Nuova vacanza insieme per le due conduttrici, amiche di lunga data, che si sono ritrovate in Sicilia. E intanto Michelle Hunziker spegne le polemiche per le foto sulla Scala dei Turchi: "Ero in buona fede, venendo dal mare non ci sono cartelli visibili"