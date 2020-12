Stash alla figlia: "Saremo il tuo posto sicuro"

"Saremo il tuo posto sicuro, il tuo pilastro, il tuo rifugio". Cosìinizia su Instagram una tenera dedica alla, accanto a una foto in cui le loro mani si intrecciano. "e tu il nostro fiore da proteggere finché non sarai diventata l’albero più forte... ma forse anche allora ti vedremo piccolina. Quante cose nuove sto vivendo in questi primi giorni della tua vita... e quante parole dei miei genitori sto capendo ancor di più ora. Sono felice! Vai, Grace!", scrive in cantante.La piccola Grace è nata a inizio dicembre dalla relazione con la compagna. Il cantante ha recentemente raccontato le gioie di: "È un'emozione nuova, sarà una frase fatta ma è proprio vero: finché non lo provi non te ne rendi conto. Non ho pianto ancora, ma ho riso tantissimo. Ho fatto un po' da giullare nella fase più tosta, quella che voi donne vivete in maniera più fisica, cercavo di tranquillizzare un po' Giulia"."Sono in un vortice di emozioni che non riesco neanche a spiegare", raccontava invece Giulia, in collegamento con lo studio, "durante la gravidanza provi a immaginare come sarà, e invece è completamente diverso". Riviviamo qui sotto quella emozionante intervista.