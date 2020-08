Sophie Turner e Joe Jonas: dal matrimonio alla nascita di Willa

Il colpo di fulmine nel 2016, l'inizio della relazione poi le nozze a Las Vegas e in Provenza, fino alla gravidanza e alla nascita della loro prima figlia:sono ormai una delle coppie più amate dal pubblico, pur tenenedosi il più possibile lontano dai riflettori.La 24enne attrice inglese, che per otto stagioni ha interpretato Sansa Stark nella serie tv Game Of Thrones, ha raccontato di aver iniziato a frequentare il 31enne frontman dei Jonas Brothers dopo averci scambiato qualche messaggio sui social network. Tra i due è subito, e a maggio del 2019, a sorpresa,, per poi organizzare una seconda cerimonia in Fancia due mesi dopo. Un anno dopo, a Los Angeles, nasce la loro prima figlia , Willa: "Sophie Turner e Joe Jonas sono deliziati di annunciare la nascita del loro bebè", si legge nella nota diffusa dal loro portavoce. La coppia, riservatissima, non ha condiviso né foto della gravidanza né della bambina.