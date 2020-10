Sofia Vergara, Dwayne Johnson e gli altri attori più pagati al mondo

Condividi

Sofia Vergara e Angelina Jolie

I risultati della classfiica annuale di Forbes sulle attrici e gli attori più pagati al mondo quest'anno è davvero sorprendente. Lockdown, uscite mancate e slittamenti, infatti, hanno profondamente tarsformato il settore del cinema, in Italia come in America, favorendo i contenuti televisivi e in streaming.



In vetta alla classifica delle attrici più pagate, con un patrimonio di 43 milioni di dollari, troviamo, a sorpresa, Sofia Vergara, 48 anni, che l’anno scorso era al secondo posto dietro a Scarlett Johansson, quest’anno assente nella top 10. A portare Sofia Vergara in testa sono stati i guadagni per la serie tv Modern Family, ma anche i contratti di sponsorizzazione e licenze varie, tra cui una linea di jeans e una di mobili.



Al secondo posto Angelina Jolie, 45 anni, con 35 milioni di dollari, una delle poche attrici della lista a guadagnare quasi tutti i suoi soldi dai film tradizionali. Seguono Gal Gadot, 35 anni, Melissa McCarthy, 50 anni, e Meryl Streep, 71 anni (con 24 milioni di dollari, 5 dei quali provenienti dal film Let Them All Talk). Seguono Emily Blunt, Nicole Kidman, Ellen Pompeo (grazie al suo ruolo in Grey’s Anatomy), Elisabeth Moss e Viola Davis.