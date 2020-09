Skin si è fidanzata con Ladyfag: "Non vedo l'ora del grande giorno"

Condividi

"Dodici anni di preparazione e finalmente ecco quello che ho sempre voluto. Sì, siamo fidanzate. Non vedo l’ora che arrivi il grande giorno, ti amo": con queste parole Skin annuncia su Instagram il fidanzamento ufficiale con Ladyfag, che nella prima delle foto mostra l'anello.



"Ho detto sì... ovviamente! In verità siamo segretamente fidanzate da San Valentino. Sei davvero la ragazza dei miei sogni, ti amo", ha risposto via social la fidanzata, all’anagrafe Rayne Baron, performer e personalità della vita notturna newyorchese. La cantante 53 anni e la fidanzata, 44, i frequentano ormai da circa quattro anni, ossia pochi mesi dopo il divorzio di Skin dalla precedente moglie, Christiana Wyly, sua produttrice.