Sinisa Mihajlovic positivo ma "completamente asintomatico"

Foto Instagram @virgimih

Rientrato a Bologna dove ha fatto il tampone, Sinisa Mihajlovic ora dovrà stare in isolamento per due settimane, senza partecipare al ritiro precampionato. La preoccupazione per la positività del tecnico nasce anche dalla sua storia clinica: solo un anno fa, infatti, Sinisa annunciò di essere affetto da leucemia.



"Il primo ciclo di cure è stato il più pesante, mi sono venuti anche degli attacchi di panico che non avevo mai avuto perché ero chiuso in una stanza con l’aria filtrata: non potevo uscire e stavo impazzendo", aveva raccontato a Silvia Toffanin dopo aver fatto il trapianto di midollo, quando aveva già "quasi vinto la mia battaglia". Nel video sotto, l'intervista di Sinisa Mihajlovic a Silvia Toffanin.