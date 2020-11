Sinisa Mihajlovic: "La malattia mi ha reso un uomo migliore"

Condividi

L’ex calciatore Sinisa Mihajlovich , 51 anni, allenatore del Bologna , in occasione dell’uscita della sua prima autobiografia La partita della vita , scritta con Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, si è raccontato in un’intensa intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo la sua vita, la lotta contro la leucemia e la recente positività al Covid . "Non avrei potuto fare altrimenti. Adesso siamo qui a parlare, sul terrazzo della mia casa, davanti alla città più bella del mondo, Roma, mentre fumo il mio sigaro. Oggi mi godo ogni momento . Prima non lo facevo, davo tutto per scontato ", ha ammesso.

Sinisa Mihajlovich ha raccontato come la sua famiglia ha vissuto la sua malattia : "Ho chiesto loro di non venire in ospedale col muso lungo, guardandomi come si guarda un malato. Mia moglie è forte, ma i miei figli no, il loro comportamento avrebbe riflettuto il mio. Se mi fossi mostrato debole io, sarebbero stati deboli loro. Perciò hanno visto un padre dimagrito di 15 kg, ma con lo spirito combattivo e fiducioso di sempre".

Come aveva raccontato a Verissimo, da quella è uscito più forte: "Oggi contano la salute e gli affetti. La malattia mi ha reso un uomo migliore". E nella sua autobiografia lancia anche un messaggio di speranza: "Voglio dire a tutte le persone nel mio stato, ai malati che ho conosciuto in ospedale, di non abbattersi, di provare a vivere una vita normale, fossero anche i nostri ultimi momenti. Puoi sentirti un guerriero, ma senza dottori non vai da nessuna parte. L’unica cosa che puoi fare è non perdere la voglia di vivere. Il resto non dipende da noi".



L’allenatore del Bologna ha ricordato anche i genitori: "Mio padre morì della stessa malattia, a 37 anni, in pochi mesi. Nel 2000, quando stavano per cominciare i bombardamenti per il conflitto in Kosovo, la mia famiglia era a Roma con me, e mio padre mi disse di voler tornare in Jugoslavia. Lo odiai per questo. Qui in Italia aveva tutto, e invece sceglieva la nostra casa semidistrutta in un paesino senza nulla. Ma erano le sue radici. Ci ho messo tanto a riconciliarmi con lui, ma poi ho capito".