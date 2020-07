Simona Ventura: "Mi sposo appena si potrà stare senza mascherina"

Foto Instagram @terzigio

Dopo una quarantena da luna di miele in un'intervista a Chi conferma le nozze con il compagno, il giornalista. "Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto", spiega la conduttrice, 55 anni.La, infatti, è stata superata brillantemente e la loro unione ne è uscita più forte che mai: "Siamo stati per oltre un mese chiusi in casa io, Giovanni, i miei figli, i suoi figli e due cani. Non ho mai vissuto. Adesso non vorremmo più riavere gli spazi di prima", confessa nell'intervista.Una delle possibili location del matrimonio è Rimini: ", e posso dire che. Del resto avevamo già fissato una data, che poi è saltata. Ma, appena si potrà stare senza mascherina, lo faremo".