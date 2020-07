Condividi

"La storia di un’amicizia, la storia di un grande uomo, nato nella terra di Puglia, che divenne una star internazionale. Grazie Al Bano, per come mi insegni la vita da tempo".



Questa didascalia scritta da Simona Ventura accompagna una foto pubblicata su Instagram che vede insieme la conduttrice, il fidanzato Giovanni Terzi, Al Bano e Loredana Lecciso. Durante le sue vacanze in Puglia, Simona Ventura si è fermata a Cellino San Marco per incontrare il suo amico Al Bano. Sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha pubblicato una foto per ricordare la giornata passata insieme.



Al Bano e Loredana Lecciso stanno trascorrendo l'estate in Salento insieme ai loro figli. Anche Loredana Lecciso ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in compagnia di Simona Ventura.