Sharon Stone: "Mia sorella ha il Covid per colpa di uno di voi"

La sorella dell'attrice Sharon Stone è stata ricoverata in un ospedale del Montana dopo aver contratto il Covid-19. L'attrice ha pubblicato un video su Instagram nel quale si mostra visibilmente scossa e arrabbiata. "È colpa di uno di voi", afferma riferendosi alle persone che si rifiutano di indossare la mascherina per contrastare il contagio.



Kelly Stone soffre di lupus, una malattia autoimmune, per cui il suo sistema immunitario è particolarmente debole. Sharon Stone aggiunge che anche il marito della sorella è ricoverato in un reparto Covid dopo aver contratto il virus.



Inoltre, l'attrice ha pubblicato una foto che mostra la stanza di Kelly in ospedale e ha lanciato un appello alla prevenzione e all'uso della mascherina: "Uno di voi senza mascherina ha fatto questo. Mia sorella non ha un sistema immunitario. È andata solo in farmacia. Indossate la mascherina. Fatelo per voi stessi e per le persone che amate".