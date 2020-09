Shakira e Piqué "insieme" (contro le voci di crisi)

Condividi

"Together": così, "insieme", con un romantico selfie di coppia dalle Maldiverestituiscono al mittente le voci di crisi che si rincorrono da quando è iniziata la loro relazione, circa 10 anni fa. La cantante colombiana, 43 anni, e il calciatore spagnolo, 33, sono in vacanza con i due- Milan, 7 anni, e Sasha, 5 - alle Maldive ed è da lì che arrivano le loro ultime cartoline di famiglia

Le prime voci di crisi erano iniziate già nel 2012, quando secondo i media il calciatore ebbe un flirt con la top model Bar Refaeli. Poi di nuovo si parlò di imminente rottura nel 2017, quando però fu la stessa Shakira a chiarire le cose, proprio in un'intervista con Silvia Toffanin per Verissimo (nel video sotto): "Non mi sarei mai immaginata insieme a un calciatore e invece... è stata una dolce punizione del destino".



"Io e lui ci completiamo, siamo molto simili in tante cose, per esempio compiamo gli anni lo stesso giorno, e viviamo tutto al massimo, in modo molto passionale", aveva confidato la cantante, senza escludere la possibilità di un terzo figlio. E oggi, le cartoline dalle Maldive, sembrano confermare le sue parole.