Il selfie natalizio di Chiara Ferragni con la famiglia

Accanto all'albero addobbato, sotto al vischio o alle stelle di Natale, con un vestito rosso o in compagnia di un poco credibile Babbo Natale. In questi giorni a ridosso delle feste sul profilo Instagram disi respira un'aria decisamente natalizia.L'influencer e imprenditrice 33enne ha condiviso alcuni scatti in compagnia della mamma Marina Di Guardo e delle due sorelle minori Valentina e Francesca, mostrando come si apprestano aQuest'anno poi la famiglia è leggermente più allargata: in un selfie Chiara Ferragni mostra infatti il suo pancione di 26 settimane . Lei e Fedez aspettano infatti una secondogenita, soprannominata Baby per il momento, che sarà la sorellina di Leone.