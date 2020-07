Condividi

Dopo settimane di assenza social, Selena Gomez torna su Instagram con un video in cui spiega i motivi del suo digital detox: "All'inizio di quest'anno, con tutto quello che è successo, mi sembrava insensibile postare cose che potevano sembrare... gioiose, è stata dura per me", ha spiegato la cantante, 28 anni, che pochi mesi fa ha rivelato di essere bipolare dopo aver passato un periodo in un ospedale di salute mentale.



"Mi sono presa del tempo per imparare e continuo a rendere questo la mia priorità. Ma volevo farvi sapere che sarò un po' più coinvolta, manderò più amore e mostrerò più cose personali e cosa sto facendo. Grazie per sostenermi sempre", ha concluso Selena Gomez parlando direttamente ai suoi follower e fan, i Selenator.



La promessa è già stata mantenuta: all'indomani del video la cantante ha postato una nuova foto rivelando ben due cose personali. "Cose che ho fatto in quarantena: prendere lezioni di chiatarra e trasferirmi in una nuova casa", ha detto mostrandosi seduta con la chitarra in mano in una bellissima stanza, con poltrone bordeaux e pianoforte bianco.