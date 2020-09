Condividi

Da sempre contro il body shaming, l'ultima foto Instagram di Selena Gomez, in cui mostra la cicatrice nel suo interno coscia lasciata dal trapianto al rene, lancia uno dei suoi messaggi più forti: "“Quando ho affrontato il trapianto di rene ricordo che all'inizio è stato molto difficile mostrare la mia cicatrice", scrive la popstar, 28 anni.



"Non volevo che apparisse nelle foto, quindi ho indossato cose che l’avrebbero coperta. Ora più che mai, mi sento sicura di quello che sono e di quello che ho passato e ne sono orgogliosa. Tutti i corpi sono belli". La foto la raffigura in piedi, in costume da bagno, con la cicatrice a favore di camera. Nell'altra gamba, invece, si vede il tatuaggio di due mani in preghiera, mentre reggono un rosario, fatto lo scorso anno.



Molti sono i tattoo che riflettono i motti di vita della popstar, dalla scitta Ama prima te stessa a Dio che mi rafforza. Da tempo Selena Gomez è affetta da Lupus, una malattia autoimmune che può avere conseguenze molto gravi e che l'ha costretta, nel 2017, a un trapianto al rene, donatole da una cara amica.