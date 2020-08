Sean Penn: "Le mie nozze Covid" (con Leila George)

si è sposato per la terza volta: lo ha confermato lui stesso nel programma tv Late Night with Seth Meyers e la neo moglie è l'attrice, 28 anni, con cui è fidanzato dal 2016. "Era giovedì, abbiamo fatto un. E con questo intendo dire che c'era il responsabile della conteae noi eravamo a casa con miei due figli e suo fratello", ha raccontato l'attore mostrando la fede al dito.Per Sean Penn, che il 17 agosto spegne 60 candeline, è il terzo matrimonio dopo, da cui ha avuto due: Dylan Frances, 29 anni, e Hopper Jack, 26. Dopo di loro, Sean Penn ha avuto una relazione con Charlize Theron , finita nel giugno 2015. Leila George, invece, 32 anni meno di lui, è figlia d'arte degli attori(italiana naturalizzata australiana).I due si sono innamorati mentre registravano un audiolibro, nel 2016, e con pochi red carpet e uscite pubbliche, in 4 anni sono arrivati alle nozze: congratulazioni!