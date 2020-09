Se il nuovo fidanzato di Katie Holmes era già fidanzato...

Il lo chef italo-americano Emilio Vitolo , ha lasciato la sua ex fidanzata, la designer Rachel Emmons, per messaggio non appena sono arrivate alla stampa le prime foto insieme all'attrice, la ex Joey Potter di Dawson's Creek. A rivelarlo è il DailyMail.com a cui un amico dell'ormai ex fidanzata di Vitolo ha detto: "Rachel non aveva idea di quello che stata succedendo prima che venisse fuori sulla stampa.".Emilio Vitolo e Rachel Emmons erano fidanzati da circa due anni e lo scorso febbraio era arrivata la proposta ufficiale. "Il mio futuro marito e amore della mia vita", lo descriveva lei in un post datato marzo 2019. Poi le cose sono cambiate e negli ultimi mesi la vita di Emilio Vitolo Jr, 33 anni (8 in meno di Katie Holmes), si è intrecciata a quella dell'attrice.