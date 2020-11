Se (anche) la regina Elisabetta rimane sola a Natale

Condividi

Il Covid trasformerà le festività natalizie in tutto il mondo e la royal family inglese non fa eccezione: mentre l'Inghilterra sta affrontando il suo secondo lockdown la regina Elisabetta II, 94 anni, da qualche giorno si è ritirata al Castello di Windsor insieme al principe Filippo, 99, e alcuni stretti collaboratori. Ed è lì che probabilmente rimarrà anche per il Natale 2020.



Dal 1988 la royal family si riunisce ogni Natale nella tenuta di Sandrigham, nel Norfolk, dove ogni anno festeggiano insieme una trentina di persone (solo l'anno scorso all'appello sono mancati Harry e Meghan, che hanno trascorso le vacanze in Canada prima delle "dimissioni" da reali). Ma quest'anno sarà diverso: un insider ha fatto sapere a The Sun che la regina e consorte non sono attesi nel Norfolk per queste feste.



Creare una "bolla reale" a Sandrigham, infatti, non sarebbe facile, soprattutto per il personale, che rimarebbe isolato lontano dai famigliari. Per la prima volta quindi, la regina dovrà rinunciare quantomeno alla compagnia di William, Kate e i loro tre figli. Sui posti che potrà apparecchiare a tavola si aspetta inizio dicembre.