Scarlett Johansson sposa (tris): nozze segrete con Colin Jost

Scarlett Johansson e il compagno Colin Jost, attore e sceneggiatore del Saturday Night Show, si sono sposati: il matrimonio, intimo e riservato, si è svolto New York lo scorso weeken, nel rispetto delle norme per la pandemia. A dare la notizia è stata l'associazione benefica Meals on Wheels America, che offre pasti a persone disagiate.



"Siamo entusiasti di annunciare che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati lo scorso weekend in una cerimonia intima con i loro parenti e i loro cari, seguendo le indicazioni di sicurezza per il Covid-19", si legge in un post Instagram dell'associazione a corredo di una foto del traghetto Staten Island Ferry con la scritta Jost Married,