Sandra Milo e il nudo in copertina a 87 anni

Sandra Milo, 87 anni, è la nuova cover star del numero di dicembre di Flewid, la rivista italiana che racconta una nuova bellezza fluida e inclusiva, dove l'attrice posa "nuda": occhi all'obiettivo, gambe aperte e un solo lenzuolo a coprirla. "Giocando con l'obiettivo fotografico", commenta l'attrice su Instagram.



"Oggi con Flewid incontriamo un’attrice per cui la parola diva non è sicuramente sprecata. La regina della leggerezza e della sensualità, musa di registi come Fellini, Rossellini e Pietrangeli, capace di performance su qualsiasi tipo di piattaforma a qualsiasi età: lo schermo del cinema, il teatro, la televisione e anche il web. Quello che imparerete da una mente geniale come quella di Sandra Milo è che la frivolezza e la profondità non sono nemiche ma sorelle, e che una ha bisogno dell’altra per funzionare in modo corretto", si legge nel profilo Instagram della rivista.



Il web nella quotidianità di Sandra Milo è arrivato solo di recente, quando durante la pandemia ha deciso di aprire un suo account Instagram per condividere pensieri e messaggi di speranza, come "Non lasciamoci andare neanche in questo momento", "Anche questa volta vinceremo".



