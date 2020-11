Samantha de Grenet, compleanno "semplice e indimenticabile"

Condividi

Samatha de Grenet ha spento 50 candeline il 9 novembre, festeggiando in famiglia con una sorpresa del marito Luca Barbato insieme al figlio Brando. "Non è una foto glamour né tantomeno una foto di quelle su cui soffermarsi e magari esclamare wow!, ma è una foto che rappresenta molto bene me e la mia famiglia con la nostra semplicità", scrive postando una foto davanti alla torta.



"A mezzanotte io praticamente ero già a letto, Luca e Brando mi hanno chiamata e...SORPRESAAAA... erano così meravigliosamente teneri nell' essere riusciti ad organizzarmi palloncini e torta senza farsi accorgere che mi hanno davvero tanto commossa!! Un compleanno che ricorderò per tanti motivi che non sto qui a spiegare, ma soprattutto lo ricorderò per l' amore che mi hanno trasmesso mio marito e mio figlio e con loro i miei genitori che seppur distanti sono riusciti a toccarmi il cuore".



Lo scorso febbraio la showgirl, ospite a Verissimo, aveva raccontato la sua battaglia contro il tumore al seno: "L'intervento è durato 6 ore e io avevo deciso che mio figlio non doveva essere lì, perché prima volevo capire com'era la situazione, che non si può capire finché i medici non ti aprono", aveva raccontato.



"Con l'operazione hanno pulito tutto e mi è andata bene, ho fatto radioterapia, e ora prendo medicine anche se molto pesanti.". Come sta oggi? "Sto bene, mi definiscono una paziente guarita, anche se psicologicamente solo chi ci è passato può capire come sto. Oggi mi vedo con delle cicatrici, più grassetta, ma pian piano ci si accetta".