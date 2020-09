Salma Hayek, 54 anni e non sentirli (né vederli)

Condividi

Nata il 2 settembre 1966 a Coatzacoalcos, nello stato di Veracruz in Messico, Salma Hayek spegne 54 candeline il 2 settembre. E lo fa senza rimpianti e senza sentire - e far vedere - gli anni che passano, confermandosi una delle attrici over 50 di Hollywood più consapevoli del proprio fascino: "Sono molto grata e orgogliosa per ognuno dei miei 54 anni", scrive ringraziando per gli auguri.



Attrice e modella messicana naturalizzata statunitense, Salma Hayek ha lavorato con i registi Robert Rodriguez, Steven Soderbergh, Oliver Stone e Matteo Garrone tra gli altri. Nel 2003 ha ricevuto una nomination agli Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in Frida, il film biografico sulla pittrice Frida Kahlo.



In un post precedente Salma Hayek aveva ricordato il suo imminente compleanno con una foto fiera in costume da bagno e un incredibile selfie in primo piano che, come ha specificato, "non è una foto ricordo".