"Ehi Instagram, solo 10 anni di ritardo, ma eccomi qui. Grint on the Gram". Con queste parole Rupert Grint, attore diventato famoso per aver interpretato Ron negli otto film della saga di Harry Potter, debutta su Instagram.



L'attore, 32 anni, è diventato papà lo scorso maggio e nel suo primo post mostra una foto insieme a sua figlia. "Sono qui per presentarvi Wednesday G. Grint", scrive il neo papà.



Approdato su Instagram da poco più di 24 ore, Rupert Grint ha già conquistato oltre 2 milioni di follower. La sua prima figlia, avuta con la compagna Georgia Groome è nata a Londra il 6 maggio 2020.