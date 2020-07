Romina Power ricorda la sorella Taryn: "La mia anima gemella"

"La mia anima gemella". Poche parole, sotto una foto dida giovane. Cosìricorda su Instagram la sorella,. Sui social network spesso la cantante dedica immagini e ricordi alla sorella, pubblicando anche foto della loro infanzia."Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura", scriveva Romina per annunciare la morte della sorella , "in questa vita!". Taryn era la sorella minore di Romina, nata nel 1953 e più piccola di un paio di anni della cantante. Negli anni Settanta e Ottanta ha lavorato per il cinema e la televisione, per dedicarsi poi alla famiglia e trasferirsi da Los Angeles nel Wisconsin, nella riserva dei nativi Winnebago. Qui sotto, l'intervista di Romina Power a Verissimo in cui parla della sua infanzia e della sua adolescenza.