"La cosa più bella che abbiamo fatto. Quando vieni catapultata in un mondo di adulti a 13 anni, incontrare a 16 qualcuno che si occupa di te, condivide le stesse passioni, ti fa compagnia, ti manda fiori, compone canzoni per te, è veramente bello". In una lunga intervista al Corriere della Seraparla della sua carriera e del suo sodalizio personale con, nel giorno del, celebrato il 26 luglio 1970.Dopo quattro figli e un lungo percorso artistico insieme, Al Bano e Romina, ma per il pubblico sono rimasti una delle coppie più famose della musica italiana. Nel 2014 poi sono tornati a lavorare insieme, con una reunion in Russia. "Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto canzoni e cantato insieme, non avevamo programmato nulla", racconta Romina, che parla anche del loro percorso attuale, "oggi devo trascinare Al Bano via dal palco: resterebbe a firmare autografi fino a quando chiudono il locale, con il gruppo che continua a suonare lo stesso giro armonico".Nel video qui sotto, l'intervista di Romina Verissimo : "Lui mi ama ancora, e anche io lo amo ancora. Se vivi con una persona per 30 anni, come puoi togliere l'unione e l'amore da quello che si ha vissuto insieme?".