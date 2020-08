Condividi

La supermodella olandese Romee Strijd , 25 anni, si gode la dolce attesa estiva della su prima figlia tra giornate in spiaggia, in Olanda, e relax. A fine giugno la top model, che dal 2015 è un Angelo del brand di lingerie Victoria's Secret , aveva rivelato il sesso del bebè con un "gender reveal party" dalla fumata rosa. "Non vediamo l'ora di conoscere la nostra piccolina", aveva scritto postando una foto con il fidanzato Laurens van Leeuwen . "Sono già a metà gestazione, il tempo vola", aveva scritto poche settimane fa in un altro post. Per Romee Strijd la sua prima banmbina è una vittoria perché, come aveva raccontato lei stessa sui social, la sindrome dell'ovaio policistico le aveva creato grossi problemi con il ciclo mestruale: "Due anni fa mi è stata diagnosticata la sindrome dell'ovaio policistico dopo che non avevo avuto il ciclo per 7 anni".

"Ho fatto delle ricerche e ho capito che la mia non era una sindrome tipica, ma era causata dal mio corpo che era in perenne modalità di combattimento, sempre sotto stress. Non mi sono mai sentita mentalmente stressata, quindi è stato difficile capirlo, ma la mia vita consisteva nel viaggiare continuamente, allenandomi ogni giorno, mangiando super pulito (limitando i cibi). Penso che il mio peso non permettesse al mio corpo di funzionare correttamente e gestire i continui viaggi".



La top model spiega anche come ha iniziato a prendersi cura di sé per cambiare la situazione: "Ho capito che avrei dovuto fare meno allenamento intensivo, smettere di stare a dieta, essere gentile con me stessa e prendere delle pause quando necessario. Ho anche provato alcuni integratori naturali, l'agopuntura e siamo tornati in Olanda per trascorrere più tempo con la famiglia", continua la modella nel suo post-confessione.



"Sono così felice e grata di dire che ho riavuto il ciclo lo scorso novembre e presto saremo tre! Alle donne che cercano di concepire voglio dire: credete in voi stesse e siate gentili con il vostro corpo".