Rita Pavone: "Nell'epoca 'Baudiana' ero stata bandita"

Ospite a Verissimo Rita Pavone ripercorre la sua carriera "da sogno", tra successi italiani e internazionali. Ma anche momenti bui: "Negli anni '80 e '90 ci ho provato tanto a tornare a Sanremo ma non le ascolatavano neanche le mi canzoni, non mi volevano far lavorare. C'era chi aveva deciso che non ci dovevo essere. Mi è dispiaciuto molto, anche se fortunatamente lavoravo all'estero".



Secondo la cantante, l'ostacolo alla sua carriera in Italia ha un nome: Pippo Baudo. "Nell'epoca di Baudo non ho mai partecipato ai suoi spettacoli televisivi. Pippo Baudo è un grande professionista, ma come persona umana non esiste, perché gioca sulla vita degli altri".