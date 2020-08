Rita Pavone compie 75 anni

Condividi

Rita Pavone, celebre cantante, attrice e showgirl italiana, compie 75 anni. È nata a Torino il 23 agosto 1945 e fin da piccola scopre la sua inconfondibile voce. Nel 1960, incoraggiata dal padre, esordisce al Teatro Alfieri di Torino in uno spettacolo per ragazzi.



Nel 1962, partecipa al Festival degli sconosciuti di Ariccia, dove conosce il marito Teddy Reno. Con quest'ultimo, la cantante avrà due figli e insieme si trasferiranno in Svizzera a partire dal 1968. Negli anni Sessanta, Rita Pavone raggiunge una vasta popolarità sia in Italia che all'estero. Le vendite dei suoi dischi superano il milione di copie: tra i brani di maggior successo ricordiamo La partita di pallone, Sul cucuzzolo , Alla mia età e Come te non c'è nessuno.



Non solo cantante, ma anche attrice per il teatro e per la televisione, nel 1964 interpreta lo sceneggiato televisivo Il giornalino di Gian Burrasca diretto da Lina Wertmüller.



Nel 1969 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone Zucchero. Nel febbraio 2020 torna al Festival, dopo ben 48 anni dall'ultima volta, dove presenta il brano Niente (Resilienza 74), composto dal figlio Giorgio Merk.



In un'intervista nello studio di Verissimo, Rita Pavone racconta la gioia di essere stata selezionata e l'emozione di tornare sul palco dell'Ariston: "Credevo di non essere stata scelta. Quando mi ha chiamata è stata un’emozione bellissima. Amadeus non ha tenuto conto della mia età, ma ha sentito la voce e l’energia. Gli sono profondamente grata".