Risposarsi dopo 50 anni, come i genitori di Laura Pausini

"Ieri sera, con un ritardo di 5 mesi rispetto alla data originale rimandata per Covid,. Nonostante le mascherine e le poche persone invitate, è stata una festa bellissima, che io e mia sorella Silvia abbiamo studiato per far sì che fosse indimenticabile per loro". A raccontare le "seconde nozze" dei propri genitori è, figlia orgogliosa di Gianna e Fabrizio, che hanno festeggiato 50 anni di matrimonio rinnovando i voti."Gianna e Fabrizio: i loro nomi si sono uniti il... che meraviglia vederli così 50 anni dopo! I sacrifici, le rinunce, le difficoltà, i momenti 'no' che hanno sempre fatto tornare 'sì'... questi sono due genitori che ci hannoe ieri sera abbiamo cercato di far loro vivere come in un sogno", scrive Laura Pausini postando le foto del matrimonio, organizzato insieme alla sorella Silvia."Con Don Tiziano, il prete del nostro paese, con i loro nipoti, i loro fratelli e gli amici più stretti. Oggi come oggi, è difficile vedere una coppia arrivare a questo traguardo ed è un insegnamento per noi e per i nostri bambini.Vi amiamo tanto mamma e babbo. Auguri".Con l'esempio avuto dai genitori, anche Laura Pausini è cresciuta sognando il matrimonio:, ma finché non sarà riconosciuto a tutte le coppie il diritto di sposarsi non trovo nessuna ragione per cui devo firmare un documento per dire di amare qualcuno: per me Paolo è già mio marito", aveva confessato la cantante, parlando delal sua idea di nozze e del compagno di una vita, Paolo Carta, padre della figlia Paola.