AMORE Rihanna e Asap Rocky: dall'amicizia all'amore La popstar, come riferito da una fonte a People, ha un nuovo compagno, il rapper A$AP Rocky, protagonista anche della sua linea di prodotti cosmetici

Rihanna ha ritrovato l'amore con un amico di vecchia data: il rapper americano A$AP Rocky, aka Rakim Athelaston Mayers. Lo ha rivelato a People una fonte vicina alla cantante dopo che Page Six aveva avvistato la coppia a cena in compagnia di alcuni amici in un ristorante di New York. Le voci su un avvicinamento dei due ex amici, entrambi 32 anni, erano inziate a circolare all’inizio di questo anno, quando Rihanna si era separata dal suo storico fidanzato, Hassan Jameel, l'imprenditore arabato considerato uno degli uomini più ricchi del mondo.

Lo scorso luglio, Rihanna aveva scelto proprio A$AP Rocky tra i testimonial del suo brand di skincare Fenty Skin. La popstar era apparsa al suo fianco, insieme al rapper Lil Nas, nel video di lancio della sua linea di cosmetici: "Fenty Skin è anche per i miei ragazzi", aveva dichiarato nella campagna di promozione.



La coppia in questi mesi ha rilasciato diverse interviste insieme per promuovere la loro collaborazione. In alcuni video per GQ e Vogue Rihanna e A$AP, ex ragazzo di Kendall Jenner, avevano parlato della cura della loro pelle: "Il mio tipo di pelle è complicato quanto lo sono gli uomini. Cercate sempre di dire che le donne sono complicate ma in realtà lo siete voi!", aveva risposto ironicamente Rihanna al rapper.

A$AP Rocky, in un altro video per GQ, lo scorso agosto aveva parlato della collaborazione con la cantante: "Penso che la parte più difficile del lavorare con Rihanna non sia scherzare e ridere tutto il tempo. È difficile non non ridere con lei. La parte più difficile invece è non divertirsi troppo".



A$AP Rocky e Rihanna sono stati amici per molti anni, lavorando insieme anche in altre occasioni. Il rapper nel 2013 aveva partecipato alle date americane del Diamonds World Tour della postar ed era stato la fonte d’ispirazione del brano di Rihanna Cockiness (Love it), del 2011, nel quale la cantante diceva: Rendimi la tua priorità. A distanza di quasi 10 anni quella priorità pare essersi trasformata da amicizia in amore.

01 dicembre 2020