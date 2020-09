Rientro a scuola: il primo giorno dei figli delle star

Condividi

In Inghilterra, George e Charlotte di Cambridge si preparano a rientrare a scuola lunedì 7 settembre. Dopo mesi di studio e giochi a distanza nella residenza di Anmer Hall, Kate e William si preparano a rientrare a Londra per il rientro dei principini nella pestigiosa Thomas's Battersea School. In Italia, invece, a essere già tornati sui banchi di scuola sono già in molti: Michela Quattrociocche ha documentato su Instagram il ritorno alla elementari delle due figlie avute da Alberto Aquilani; Aurora, 9 anni, e Diamante, quasi 6. Già tornata a scuola anche la figlia di Giorgia Palmas , Sofia Bombardini, al secondo anno di scuola media: "Primo giorno di scuola! Seconda mediaaaaa...e come da prassi, io forse più emozionata di lei, la mia bambolina sta crescendo ed è stupendo e dolce vederla diventare grande", ha scritto Giorgia Palmas su Instagram.

Foto Instagram @littlecrumb

Preperazione per la scuola tutta da ridere in casa Pieraccioni: "È ufficiale, in quarta elementare a me ora mi boccerebbero", scrive Leonardo Pieraccioni condividendo un video in cui prova a risolvere uno dei compiti di matematica della figlia Martina che, a quanto sembra dalle foto di mamma Laura Torrisini, non è ancora pronta per il suono della campanella.