Ricky Martin: "Vorrei diventare di nuovo papà”

Ricky Martin , 48 anni, si è raccontato in un’intervista a Entertainment Tonight, parlando del desiderio di una nuova paternità : "In futuro potrei diventare di nuovo papà . Ho un paio di embrioni in attesa , nel caso decidessi di ampliare la famiglia. Alcune persone pensano che sia pazzo, ma io vorrei una grande famiglia ". La popstar, che è già padre di 4 figli , ha raccontato: "Sono molto orgoglioso di loro, i miei ragazzi sono davvero fantastici . Matteo e Valentino vanno molto bene a scuola, hanno una sorellina e un fratellino stupendi, e sono molto protettivi nei loro confronti, come fratelli maggiori".

Ricky Martin, che è sposato da gennaio del 2018 con Jwan Yosef, 36 anni, pittore e artista svedese conosciuto nel 2016, ha raccontato al magazine le sue difficoltà nel diventare padre: "Ovviamente l'adozione rimane un'opzione, ed è molto bella, ma sfortunatamente per gli uomini gay è molto difficile adottare in alcuni Paesi. Per molti anni ho sognato di essere un padre, e per anni ho elaborato in me un doloroso processo di consapevolezza che mi ha portato a pensare: 'Sono gay e non potrò essere un papà' (...) Quando uno dei miei figli mi chiederà: 'Papà, come sono nato?', io risponderò: 'Eri nel mio cuore e sei ancora nel mio cuore'".