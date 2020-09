Ricky Martin, gli auguri social al marito: "Buon compleanno anima mia"

Condividi

"Buon compleanno anima mia! Ti amo così tanto".



Ricky Martin condivide su Instagram degli affettuosi auguri per festeggiare il compleanno del marito Jwan Yosef. Classe 1984, Jwan Yosef è un pittore e artista svedese nato in Siria. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in bianco e nero che ritrae la coppia di spalle in riva al mare.



Nel 2019, Ricky Martin è diventato papà per la quarta volta. Dopo i gemelli Matteo e Valentino e Lucia, è nato Renn. Renn è il secondo figlio avuto con Yosef, mentre i primi due gemelli sono nati nel 2008 quando il cantante era single. Tutti e quattro i figli sono nati da una madre surrogata.