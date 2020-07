Condividi

Riccardo Scamarcio è diventato papà: lo ha rivelato il magazine Diva e Donna pubblicando le foto dell'attore con una culla in mano fuori da un ospedale. Per Riccardo Scamarcio, 40 anni, è la prima figlia, mentre per la sua compagna, la manager inglese Angharad Wood, 46, la seconda.



La coppia, che vive la relazione nella massima discrezione, non ha commentato la notizia in nessun modo, né ha rivelato altri dettagli. Nel video sotto, l'attore racconta il suo mestiere, le sue passioni, le sue esperienze all'estero nella sua ultima intervista a Verissimo.