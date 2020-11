Riccardo Scamarcio, 41 anni da neopapà

Condividi

Nato a Trani, in provincia di Bari, il 13 novembre 1979, Riccardo Scamarcio inizia a recitare nel 2001 e nel 2003 ottiene il suo primo ruolo da protagonista in Prova a volare. Nel 2004 per Riccardo Scamarcio arriva la celebrità grazie al ruolo di Step nel cult cinematografico Tre metri sopra il cielo, che lo consacra come idolo delle teenager. Da quel momento Riccardo Scamarcio diventa uno degli attori più amati e richiesti in Italia, ricoprendo ruoli in film d'autore e collaborando, tra gli altri, con Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino.



"Fare l’attore significa vivere molte vite, e quindi nella vita privata tendo a non avere doppie vite. La mia doppia vita è il rapporto con la terra, con la natura, che coltivo attraverso l’agricoltura. Ti dà il senso del limite delle cose. Da piccolo volevo fare l’attore e il contadino. Oggi faccio lo 'zappattore', ho inventato questo termine", aveva raccontato a Verissimo.