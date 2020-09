Renato Zero, la rinascita dei 70 anni

Condividi

Renato Zero , alias Renato Fiacchini, romano, artista poliedrico e trasformista, sulla cresta dell’onda dall’ormai lontano 1967, spegnerà 70 candeline il 30 settembre e all'alba di questo traguardo sarà ospite sabato 26 settembre per la prima volta a Verissimo , I suoi 70 anni Renato Zero li sta già festeggiando, musicalmente, in grande, a partire da Zerosettanta , un triplo disco che uscirà in più parti e a cadenza regolare; il 30 settembre il segmento d’apertura, il 30 ottobre il secondo volume, il 30 novembre la grande chiusura.

Renato Zero è l’unico artista italiano che è stato capace di conquistare il primo posto delle classifiche italiane in cinque decenni diversi. Ha iniziato la sua carriera da ragazzo, quando ancora era Renato Fiacchini, cucendosi vestiti eccentrici, come sgargianti camicie di pizzo, che inizialmente indossava in casa ma che ben presto porterà anche fuori.



Quando apre lo storico Piper Club di Roma, nel 1965, questo diventerà la seconda casa di Renato. Fu Don Lurio a scoprirlo proprio qui, portandolo al suo esordio in Rai, tra i ballerini di Rita Pavone, nello show Stasera Rita. Nel 1966 Renato Fiacchini diventa Renato Zero; "Mi chiamo Zero come ripicca verso il mondo. Zero è il numero che significa il niente, ma senza di lui non puoi fare calcoli".



Da allora vengono spettacoli teatrali, musical, film e pubblicità. Il primo album di Renato Zero si intitolava No! Mamma, no! e uscì nel 1973, seguito dai più celebri Invenzioni, Trapezio e Zerofobia. Tra il 1977 e il 1978 arriva il grande successo come cantante e performer camaleontico con i brani cult Mi Vendo e Triangolo. A metà degli anni ’80 Renato Zero decide di riporre nell’armadio paillettes e lustrini e cambiare la sua immagine. Oggi, alla soglia dei 70, cosa ci riserverà Zero il Folle?