Renato Zero: "Festeggio ogni giorno perché rispetto la vita"

Condividi

Compirà 70 anni il 30 settembre e all'alba di questo importante compleanno Renato Zero ripercorre la sua vita e si racconta a Verissimo: "Il compleanno per me è tutti i giorni. Ogni volta che apro gli occhi. Mi festeggio con una buona colazione, una passeggiata e facendo una visita agli amici. Ho sempre morso la vita perché neho grande rispetto", ha raccontato a Silvia Toffanin.



Musicamente, Renato Zero ha deciso di celebrare i 70 anni con Zerosettanta, una grande opera di inediti divisa in tre album, e uno speciale che andrà in onda martedì 29 settembre in prima serata su Canale 5, Zero il Folle. Ma per fare un bilancio non ha aspettato i 70 anni: "I bilanci non devono essere tardivi, se no le cose si accumulano. Bisogna avere il coraggio di guardarsi dentro, per questo io faccio un bilancio tutte le sere, rifletto e mi rammento di contattare qualcuno che ha bisogno del mio aiuto".