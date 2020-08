Raz Degan, un romantico compleanno con la sua Stuart

Condividi

Buon compleanno a Raz Degan. L'attore, regista ed ex modello isrealiano è nato il 25 agosto 1968 e spegne oggi 52 candeline. Nato nel kibbutz Sde Nehemia, dopo il servizio militare, comincia a lavorare come modello, spostandosi tanto tra Thailandia, gli Stati Uniti, l'Italia, l'Australia e la Francia.



In pochissimo tempo riesce a conquistare le copertine di riviste come Vogue, Elle, Cosmopolitan e Glamour. Diventa popolare anche in Italia apparendo in diversi spot televisivi, prima di intraprendere la carriera d'attore, recitando in produzioni statunitensi e italiane per il cinema e la televisione. .