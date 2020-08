Raoul Bova, tanti auguri a un super papà

Attore, regista, nuotatore, doppiatore, papà: iluno dei volti più amati dal pubblico italiano,, che in quasi trent'anni di carriera ha lavorato a oltre una settantina di produzioni, tra film per il cinema, ruoli in serie tv e apparizioni in fiction e miniserie.Nato a Roma nel 1971, il suo primo grande successo è l'nei 100 metri dorso, a soli 15 anni. A vent'anni si avvicina al mondo dello spettacolo, per esordire sul grande schermo nel 1992. Lavora poi con Carlo Vanzina, Claudio Fragasso e Gabriele Lavia in film e serie televisive di successo, come Palermo Milano solo andata, Ultimo e La piovra. Negli anni Duemila fa il suo debutto in pellicole internazionali, recitando con Sylvester Stallone, Diane Lane e Michael Keaton, per poi partecipare a numerosi altri film e produzioni,: da The Tourist a Immaturi, da Baarìa a La Reina del Sur. Bova presta anche la sua voce nei film di animazione Disney Hercules e Bolt.Nel 2000 si è sposato con Chiara Giordano, dalla quale ha avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco. Dopo il divorzio, dal 2013 è legato all'attrice e modella spagnola: la coppia ha due bambine, Luna di 5 anni e Alma che ne compie 2 a novembre. Molto legato alla sua famiglia, nel 2018 a Verissimo ha raccontato del suo rapporto con Rocio e con i figli.