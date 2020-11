Perché i Beckham potrebbero riunire Kate e Meghan

Condividi

Victoria Beckham è impegnata nell'organizzazione del matrimonio del figlio Brooklyn Beckham con l'attrice ed ereditiera americana Nicola Peltz, appena slittato al 2022 causa pandemia. Dopo il dispiacere per lo slittamento e il ridimensionamento della cerimonia per il coronavirus, ora secondo il DailyMail a preoccupare Victoria Beckham sarebbero gli inviti, due in particolare: quelli per i duchi di Cambridge Kate e William e per i duchi di Sussex Harry e Meghan. David e Victoria Beckham, infatti, hanno partecipato a entrambi i royal wedding, ma invitare le due coppie insieme, visti i rapporti tesi (rotti?) tra i due fratelli e le loro mogli, potrebbe creare forti malumori.