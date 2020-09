Penn Badgley aka Dan Humphrey è papà

Condividi

Foto Instagram @domino_kirke

Penn Badgley, 34 anni, e Domino Kirke, 37 a dicembre, sono diventati genitori. La notizia della prima gravidanza della cantante con il Dan Humphrey di Gossip Girl era arrivata lo scorso febbraio, dopo la terribile esperienza di due aborti.



"Di nuovo in viaggio… la gravidanza dopo la perdita è tutta un'altra cosa. Dopo due aborti di seguito eravamo pronti. Ci ho dovuto mettere tutta me stessa per staccarmi amorevolmente dalle perdite subite. Come assistente al parto, ho visto e sentito tutto", aveva scritto la cantante.