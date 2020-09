Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: una favola d'amore

Condividi

Due vite parallele legate dalla televisione: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si incontrano e si innamorano proprio grazie al piccolo schermo, durante il reality Grande Fratello Vip. La showgirl, reduce dalla turbolenta storia d'amore con Francesco Sarcina (padre della figlia Nina), ha lasciato la casa per prima ma "ho vinto, perché lì ho trovato il mio principe azzurro", aveva raccontato a Verissimo.



La loro relazione, iniziata sotto le telecamere, si è interrotta forzatamente per la squalifica di Clizia Incorvaia dal reality e poi per la quarantena. I due si sono ritrovati a fine maggio, per non lasciarsi più: una lunga distanza e una lunga attesa che però ha rinnovato il desiderio. Oggi hanno capito di essere "due anime predestinate", le protagoniste di "un sogno diventato realtà".