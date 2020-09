AMORE Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: "Sogniamo il per sempre"

Ospiti per la prima volta insieme a Verissimo, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia raccontano il loro amore. E Paolo Ciavarro confessa: "Non ho mai nascosto la mia voglia di paternità, per me la famiglia è la cosa più importante"